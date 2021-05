Reünie sitcom Friends flink gecensureerd voor Chinese televisie

De reünie-aflevering van de Amerikaanse sitcom Friends wordt in China niet uitgezonden zoals HBO Max die gepresenteerd heeft. De verschillende streamingdiensten waarop de show in China te zien is, hebben zowat zes minuten aan materiaal weggeknipt. Volgens de zenders gaat het hier om beelden “die niet uitzendbaar zijn”, aldus Variety.

Er werden beelden verwijderd van de Zuid-Koreaanse boyband BTS, omdat de K-popartiesten zich in het verleden negatief over China uitgelaten zouden hebben. Ook een shot van Matt LeBlanc (in de rol van Joey Tribbiani) in zijn onderbroek mocht niet vertoond worden.

Er werden voorts commentaren van homoseksuele fans weggeknipt, evenals de bijdragen van Lady Gaga en Justin Bieber. Zowel Lady Gaga als Bieber hebben zich meerdere malen uitgesproken tegen het communistische bewind in China.

Pro en contra

Veel Chinese fans toonden zich ontstemd over de censuur. “Gaan we terug naar de tijd van de isolationistische Qing-dynastie die volledig afgesloten is van de rest van de wereld?”, vroeg een fan zich af op Weibo, de Chinese variant van Twitter. Hier en daar klonk juist steun voor de censuur.

Lady Gaga is sinds 2016 al niet meer welkom in China nadat ze een ontmoeting had met de Dalai Lama, de geestelijk leider van het in 1951 door China bezette Tibet. China beticht de Dalai Lama ervan verdeeldheid te zaaien. Bieber werd in 2017 voorgoed verbannen uit het land na een aantal incidenten die volgens de overheid absoluut niet door de beugel konden.