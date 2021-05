OVERZICHT. Dit mag er allemaal weer vanaf 9 juni, nu we drempel bereikt hebben

LEES OOK. Minder dan 500 coronapatiënten op intensieve, maar “nog altijd mensen die er tot hun grote verbazing belanden”

De binnenruimtes van de horeca mogen open van 8 tot 22 uur. Op de terrassen is dat van 8 tot 23.30 uur. Zowel binnen als buiten ­mogen maximaal vier per­sonen aan een tafel zitten, tenzij het om leden van hetzelfde gezin gaat. Er moet anderhalve meter afstand zijn tussen de tafelgezelschappen.

Kermissen, braderijen, brocantes, rommelmarkten, bowlings, casino’s en bioscopen mogen opnieuw open. Binnen moet dat met de nodige aandacht voor ventilatie.

Er zullen ook opnieuw erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen plaatsvinden met 100 mensen binnen en 200 buiten.

Evenementen (culturele voorstellingen, optredens en sportwedstrijden) binnen mogen met 200 personen (of 75 procent van de zaal­capaciteit), buiten met 400. Binnen gebeurt alles zittend, met mondmaskers en op een veilige afstand van ­elkaar. Buiten valt de stoelregel weg.

We mogen opnieuw vier mensen thuis ontvangen. Kinderen worden niet meegerekend.

Op de werkvloer mogen terugkom-momenten georganiseerd worden, maar maximaal één dag per week. Nooit is meer dan 20 procent van de werknemers tegelijk aanwezig (of maximaal 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers).

Sportkampen binnen mogen 50 deelnemers hebben, buiten zijn er dat 100.

Voor jeugdkampen blijft het maximumaantal zowel binnen als buiten 50. Overnachtingen mogen nog niet.

Niet-professionele sporten mogen met tot 50 personen binnen en tot 100 personen buiten (met uitzondering van contactsporten).

Natuurparken, dierentuinen en pretparken mogen ook binnen weer open.

Feesten en recepties ­mogen weer binnen. Er mogen 50 personen aanwezig zijn, volgens de regels die ook gelden voor de horeca.

Fitnesscentra mogen heropenen, met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van een luchtkwaliteitsmeter op een zichtbare plaats.

Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines en ­hamams mogen opnieuw openen.

Huis-aan-huisverkoop is opnieuw toegelaten, net als de activiteiten van seks­werkers.

Manifestaties en betogingen mogen opnieuw, met maximaal 100 personen en op een vooraf overeen­gekomen parcours.

