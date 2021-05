Zijn vrienden en fans hebben wat afgelachen. Maar deze maand waren ze toch vooral bedroefd. Toneelspeler Roger Boiten uit Genk is overleden. Dertig jaar lang stond hij op de planken van verschillende toneelgezelschappen in heel Limburg. Vaak in de hoofdrol, want zijn komisch talent was legendarisch. “Niet te veel tranen laten”, zo staat in zijn laatste bericht op Facebook.