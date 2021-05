Staat er zondag dan toch een Belg op het podium in Milaan? Dries De Bondt is goed op weg om twee nevenklassementen in de Giro op zijn naam te schrijven. Dat zou de Belgische kampioen en zijn team Alpecin-Fenix in Milaan 12.000 euro extra opleveren. Al kunnen Egan Bernal en een op revanche beluste Zwitser nog roet in het eten gooien.