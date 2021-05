Hij is 33, won ocharme twee wedstrijden als prof, heeft niet zo’n proper verleden en zijn beste plaats in een grote ronde is een achtste plek in de Giro zes jaar geleden. Toch gaat hij de finale van de Ronde van Italië in als de dichtste belager van Bernal. Iedereen vraagt zich af waar Damiano Caruso plots vandaan komt. Behalve hijzelf.