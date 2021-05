Nog vijf kanshebbers, maar wie wint ‘The Voice van Vlaanderen’?

Wordt het Robin, Joke, Simon, Grace of Nanou? Dat is de vraag die vrijdagavond een antwoord krijgt in ‘The Voice van Vlaanderen’. Een van hen zal in een ongetwijfeld hoogstaande finale de zangwedstrijd winnen. Team Koen Wauters heeft twee kanshebbers, net als team Natalia. Niels Destadsbader heeft er nog eentje, maar moet door een positieve coronatest de wedstrijd thuis volgen. Wij hebben de kandidaten alvast voor u gewikt en gewogen.