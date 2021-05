Emma Meesseman ziet dat het goed zit bij de Belgian Cats richting EK en Spelen: “We hebben allemaal progressie gemaakt”

Voor heel wat waarnemers is België een titelkandidaat op het EK basketbal (17-27 juni). De FIBA zet de Belgian Cats in zijn Power Ranking op de tweede plaats, na Frankrijk, en de Spaanse bondscoach Lucas Mondelo plaatst de Cats bij de sterkste vier teams van Europa, met Spanje, Frankrijk en Servië. “Het EK is nog veraf en daar denken wij nu niet aan”, zegt sterspeelster Emma Meesseman. “Maar ik geef wel toe dat we allemaal veel progressie gemaakt hebben.”

“Op papier zijn we misschien bij de favorieten, maar het is op het terein dat je het moet waarmaken. We nemen het stap per stap. Dit weekend zullen de oefenwedstrijden ons al een idee geven over waar we staan. Ik merk op training al wel dat we een stap voorwaarts gezet hebben. Iedereen is professioneler geworden. Zelf zit ik fysiek en mentaal goed in mijn vel en ik voel me goed in deze groep. We hebben een jong en sterk team en we genieten van elkaars gezelschap. Dat is ook belangrijk, want we zullen elkaar drie maanden lang zien. Dat is nooit eerder gebeurd. Dat we in één zomer twee grote toernooien moeten spelen, is niet ideaal, maar het is nu zo. De motivatie is alvast groot.”

De 40-jarige Ann Wauters zit al een tijdje zonder club, maar voelt zich er ook klaar voor. “Ik heb me goed voorbereid en heb een stevige basis. Van mijn knie heb ik niet nog echt last, maar ik besef wel dat ik op mjn leeftijd niet meer helemaal pijnvrij ga kunnen spelen. Dat moet ik aanvaarden. Het niveau dat ik vijf jaar geleden haalde, zal niet meer terugkomen.”

© BELGAIMAGE

“We zijn niet langer de underdog, maar we gaan ons geen extra druk laten opleggen”, zegt Julie Allemand. “Verrassen gaan we niet meer doen. Ze kennen ons nu wel. Natuurlijk is er altijd wel druk, ook bij onze clubs, maar daar moeten we niet bang voor zijn. Het is iets waar je mee moet leven. Het EK is het eerste doel. We kunnen daar een medaille halen. Het is zeker niet alleen maar een voorbereiding op de Spelen.”

“We moeten tonen dat we ook onder druk kunnen presteren”, beaamde Kim Mestdagh. “Op het vorige EK waren we ook al geen outsiders meer en dat maakte het wel lastiger. Het is een niewe status waar we mee moeten leren omgaan.”