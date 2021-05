Belgian Hammer Claire Michel na behalen olympisch ticket: “Ik heb geluk gehad na mijn ongeluk”

De Belgische triatlete Claire Michel werd donderdag gefeliciteerd door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe voor haar ticket voor de Olympische Spelen. Afgelopen zaterdag won ze met de Belgian Hammers het kwalificatietoernooi in Lissabon (gemengde aflossing). In Woluwe heeft de atlete het olympische zwembad en de atletiekpiste ter beschikking om zich voor te bereiden.

Het is een mooie beloning na een lang revalidatieproces: “In oktober 2019 brak ik mijn knieschijf op zeven plaatsen (na een valpartij met de fiets in de stad). Toen was er nog geen sprake van uitstel van de Spelen. Het werd een echte tijdrit om opnieuw klaar te geraken. Dat de Spelen uiteindelijk uitgesteld werden, was voor mij een geluk bij een ongeluk. De dokters hadden me het aanvankelijk niet gezegd, maar het zou anderhalf jaar duren om te herstellen. En vandaag zijn we daar”.

De Brusselse is zeker van deelname aan de gemengde aflossing met de Belgian Hammers, een nieuwe proef tijdens de spelen, op 31 juli. Daarnaast is ze ook gekwalificeerd voor de individuele proef op 27 juli. “De laatste wedstrijden waren erg positief, zoals de World Series wedstrijd in Yokohama (9e, op 15 mei). Op de Spelen focus ik me op mijn eigen prestatie. Ik zal tevreden zijn als ik op het op de drie disciplines goed heb gedaan. Als dat lukt kan er alleen maar een top twaalf inzitten”, zei de atlete, die op de wereldranking ook twaalfde staat.

© BELGA

Ter voorbereiding van de Spelen neemt Claire Michel op 6 juni deel aan de World Series in Leeds (Engeland). Daarna vertrekt ze op stage naar Portugal in Monte Gordo (Algarve), waar ze ook in de winter van december tot april traint. Vervolgens vliegt ze naar Japan.

“Aangezien er wat onzekerheid ontstaat over de trainingsmogelijkheden ter plaatse in open lucht, is het niet onmogelijk dat ik er pas vijf dagen voor de competitie heenreis. We hebben dat zo getest in Yokohama en dat heeft goed gewerkt.”

In Japan heeft ze gemerkt hoe onpopulair de Spelen momenteel zijn. Ze sluit niet uit dat er opnieuw uitstel komt. “We lezen in de pers dat er dagelijks protesten zijn. Het stresseert me niet echt want ik heb het toch niet onder controle. We zien wel. Ik kan me alleen maar maximaal voorbereiden.”