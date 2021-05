Skiër Armand Marchant wil niet gewoon op Instagram tonen dat hij in Peking was: “Dan sta ik mijn plek liever af”

Skiër Armand Marchant (23) hoopt begin volgend jaar in het Chinese Peking zijn olympisch debuut te maken. De slalomspecialist was er in 2018 op de Spelen in Pyeongchang niet bij vanwege blessureleed.

“Vier jaar geleden was ik er net zoals nu hier in Rio Maior bij op de BOIC-stage”, vertelde Marchant donderdag. “Zo’n stage wakkert de goesting aan om naar de Spelen te gaan. Maar ik had toen nog te veel last aan mijn linkerknie, waardoor ik niet naar Pyeongchang kon gaan.”

In januari 2017 liep Marchant een zware blessure op aan zijn linkerbeen. Hij onderging zeven operaties en revalideerde bijna drie jaar. Toch wist hij opnieuw op het hoogste niveau te presteren. Begin 2020 finishte Marchant op een knappe vijfde plaats in de slalom van Zagreb, het beste Belgische resultaat ooit in een wereldbeker alpijnse ski. Eind vorige maand ging de Luikenaar opnieuw onder het mes. Hij onderging een operatie aan de rechterknie.

“Sinds het begin van het seizoen had ik wat pijn aan die knie. Een stukje bot hinderde een pees, en dat zorgde voor irritatie. Ik heb toch het winterseizoen met die hinder geskied. Dat ging, al was het soms lastig in bepaalde races. En nu is dat stukje bot verwijderd.”

© BELGA

Marchant eindigde het afgelopen wereldbekerseizoen drie keer in de punten, al liep het niet vlot in het begin. “Ik had moeite om de juiste ski’s te vinden, en dat knaagde wat aan het vertrouwen. Maar alles kwam op zijn pootjes terecht voor het WK, het hoofddoel van het seizoen.”

Op dat WK in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo werd hij knap 10e in de slalom en 15e in de combiné.

Na het missen van Pyeongchang begon Marchant hard te werken om erbij te zijn in Peking. “Maar ik wil daar fysiek echt goed zijn en een goed resultaat skiën, vergelijkbaar met mijn prestaties in Zagreb en op het voorbije WK. Het is niet mijn bedoeling gewoon op Instagram te tonen dat ik in Peking was. Dan geef ik nog liever mijn plaats aan een andere skiër.”

Marchant zal in Peking uiteraard focussen op de slalom, maar ook van de combiné heeft hij een doel gemaakt.

© BELGA

Sam Maes zoekt binnen anderhalve maand skipiste op na knieblessure

Skiër Sam Maes (22) scheurde begin januari de kruisbanden in zijn rechterknie en ging meteen onder het mes. “Ik zit nu al aan 95 procent, ik hoop binnen anderhalve maand opnieuw voorzichtig te skiën”, zei Maes, gespecialiseerd in de reuzenslalom, op de BOIC-stage in het Portugese Rio Maior.

Het afgelopen seizoen begon Maes goed met een 18e plaats in Sölden, waarna hij gehinderd werd door een gebroken hand en zijn seizoen vroegtijdig werd beëindigd door zijn knieblessure. “Mijn voorbereiding op het voorbije seizoen was eigenlijk supergoed verlopen. In de punten rijden (top 30, nvdr.) is nu eigenlijk geen doel op zich meer voor mij. Dat zou nu zo stilletjes aan toch een normaliteit moeten worden, gezien mijn technisch en fysiek niveau. Al kan ik op dat laatste vlak nog stappen zetten. Nu moet ik ook maken dat ik niet ga twijfelen over mijn knie. Jef Brouwers helpt me daarbij.” Maes krijgt ook steun van collega Armand Marchant, die zelf terugvocht naar het hoogste niveau na een horrorcrash. “Het is heel erg interessant om hier samen met Armand te zijn. Ik vraag hem hoe ik met bepaalde zaken moet omgaan.”

© REUTERS

In oktober wordt het nieuwe wereldbekerseizoen geopend met een reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden, maar Maes laat die manche nog aan zich voorbijgaan. Als alles volgens plan verloopt, skiet hij begin december de reuzenslalom in het Italiaanse Santa Caterina. “Ik wil de stress vermijden om me al klaar te stomen voor oktober. Ik bouw dan liever rustig op tot begin oktober om te pieken naar de tweede manche. Ik zal dit seizoen ook proberen om toch ook slaloms mee te pikken”, aldus Maes, die op zijn tweede met zijn familie naar Oostenrijk verhuisde.

Op de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang was Maes er al bij. Hij werd er 32e op de reuzenslalom, in de tweede run van de slalom wist hij niet te finishen. “Natuurlijk hoop ik er op de komende Winterspelen in Peking bij te zijn. Als ik goed presteer in de wereldbekerwedstrijden, dan moet dat lukken. En dan wil ik zeker beter doen dan Pyeongchang. Het doel is top vijftien, top tien in het beste geval.