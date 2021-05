Geen publiek? Dan is Novak Djokovic niet zeker dat hij wil deelnemen aan de Olympische Spelen

Novak Djokovic, de nummer een van de wereld in het mannentennis, heeft donderdag verklaard dat hij zijn deelname aan de Olympische Spelen in Tokio (23 juli - 8 augustus) in heroverweging zal nemen als er geen publiek toegelaten wordt wegens van het coronavirus.

“Ik ben van plan om aan te treden op de Spelen als er toeschouwers aanwezig mogen zijn. Als dat niet het geval is, zal ik er nog eens goed over na moeten denken”, aldus de Serviër op een persconferentie na zijn kwalificatie voor de halve finales voor het ATP-toernooi in Belgrado. In de kwartfinales had Djokovic geen kind aan de Argentijn Federico Coria (ATP 96): 6-1 en 6-0 na minder dan een uur was het harde verdict.

De organisatoren van de Spelen laten geen buitenlandse supporters toe en beslissen eind juni over de lokale bevolking. Eerder spraken ook al Rafael Nadal en Serena Williams hun bedenkingen uit over hun deelname. Roger Federer is van mening dat de atleten nood hebben aan duidelijkheid. Ook hij twijfelt nog.

In verschillende Japanse regio’s is opnieuw de noodtoestand afgekondigd wegens de heropflakkering van het virus, waardoor het Japanse publiek grotendeels tegen de Spelen gekant is. Medische groepen waarschuwen dat het evenement nieuwe varianten zou kunnen binnenbrengen in Japan en zo de medische middelen van het land onder druk zou kunnen zetten.