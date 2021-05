Oud-veldrijder Philipp Walsleben boekt eerste profzege op weg en wint Boucles de la Mayenne voor Alpecin-Fenix

De Boucles de la Mayenne kreeg veel Belgen aan de start, niet in het minst dankzij de inbreng van vier Belgische formaties: Intermarché-Wanty-Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal-Pauwels Sauces-WB en Alpecin-Fenix. Die laatste ploeg was erg actief in de beginfase van de eerste rit tussen Le Genest-Saint-Isle en Ambrières-les-Vallées, een etappe van 175 kilometer over glooiende wegen.

Het was uiteindelijk Walsleben die aan boord geraakte van de vroege vlucht, samen met Eddy Finé, Diego Rubio, Yoann Paillot, Roger Adria en Maxime Urruty. De ploeg van de grootste naam aan de start, Arnaud Démare, deed het meeste werk in de achtervolging, maar twee vluchters bleven toch uit de greep van het peloton: een actieve Rubio en Walsleben, die het bovenop de steile slothelling met een voorsprong van zeven seconden haalde voor zijn Spaanse gezel.

Démare won nog eens vier seconden later de sprint voor de derde plaats voor Kristoffer Halvorsen en Bryan Coquard. Walsleben is uiteraard ook de eerste leider van de rittenkoers. De Duitser en de rest van het peloton krijgen vrijdag een heuvelachtige etappe van 173 kilometer tussen Vaiges en Évron voor de wielen.

Uitslag:

1. Philipp Walsleben (Dui/Alpecin-Fenix) in 3u59:48

2. Diego Rubio (Spa) op 0:07

3. Arnaud Démare (Fra) 0:10

4. Kristoffer Halvorsen (Noo); 5. Bryan Coquard (Fra); 6. Piet Allegaert; 7. Marc Sarreau (Fra); 8. Nils Eekhoff (Ned); 8. Bram Welten (Ned) 0:15; 10. Jon Aberasturi (Spa) ? 12. Emiel Vermeulen 0:17; 20. Kenneth Van Rooy; 21. Jordi Warlop; 33. Thimo Willems; 43. Floris De Tier 0:27; 44. Lindsay De Vylder; 48. Arjen Livyns; 51. Jelle Wallays; 53. Timothy Dupont; 56. Stan Dewulf; 63. Gijs Van Hoecke; 54. Pieter Vanspeybrouck; 70. Diether Sweeck; 79. Jens Debusschere; 0:54; 81. Fabio Van Den Bossche; 86. Ludovic Robeet 1:01; 88. Baptiste Planckaert 1:03. 112. Aimé De Gendt 8:55; 114. Ludwig De Winter; 119. Sasha Weemaes 9:01; Sean De Bie 9:01

Stand:

1. Philipp Walsleben (Dui/Alpecin-Fenix) in 3u59:33

2. Diego Rubio (Spa) op 0:16

3. Arnaud Démare (Fra) 0:22

4. Kristoffer Halvorsen (Noo) 0:26; 5. Bryan Coquard (Fra); 6. Piet Allegaert; 7. Marc Sarreau (Fra); 8. Nils Eekhoff (Ned); 8. Bram Welten (Ned) 0:30; 10. Jon Aberasturi (Spa) 0:32 ? 12. Emiel Vermeulen 0:32; 20. Kenneth Van Rooy; 21. Jordi Warlop; 33. Thimo Willems; 43. Floris De Tier 0:42; 44. Lindsay De Vylder;; 48. Arjen Livyns; 51. Jelle Wallays; 53. Timothy Dupont; 56. Stan Dewulf; 63. Gijs Van Hoecke; 54. Pieter Vanspeybrouck; 70. Diether Sweeck 0:57; 79. Jens Debusschere; 1:09; 81. Fabio Van Den Bossche 1:09; 86. Ludovic Robeet 1:16; 88. Baptiste Planckaert 1:18. 112. Aimé De Gendt 9:10; 114. Ludwig De Winter; 119. Sasha Weemaes 9:10; Sean De Bie 9:16