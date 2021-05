Egan Bernal nog drie hordes verwijderd van eindzege in de Giro: “Ik ga er voor knokken”

Het peloton arriveerde donderdag op meer dan 20 minuten van de ritwinnaar en nam een snipperdagje daags voor de zware bergrit. Roze trui Egan Bernal hoopt dat hij na zijn dipje van woensdag voldoende hersteld is voor de loodzware opdracht van vrijdag. “Ik kan het niet goed inschatten”, zegt hij zelf. “Ik hoop alleszins dat ik opnieuw in orde ben voor vrijdag.”

Bernal verloor woensdag een beetje van zijn voorsprong op Simon Yates nadat hij de Brit bergop niet kon volgen, de schade ten opzichte van de tweede in de stand, Damiano Caruso, bleef beperkt. “Ik hoop dat ik goed hersteld ben”, zei hij. “Het is lastig om dat te weten omdat ik de hele dag in het wiel reed van mijn ploegmaten en het dus een gemakkelijke dag was. Ik voelde me alvast veel beter op de fiets dan gisteren. Ik hoop dat het vrijdag ook goed gaat.”

Op de vraag hoe hij zich voelde: opnieuw helemaal fris en de oude, of toch wat op de terugweg, bleef hij op de vlakte. “Tja, ik weet niet of ik nog op hetzelfde niveau koers of dat het een beetje minder gaat. Zoals ik al zei: de etappe van vandaag is geen referentie. Iedereen kan een slechte dag hebben in een grote ronde. Ik hoop dat het me enkel gisteren/woensdag overkwam en ik blijf dromen van die roze trui in Milaan.”

“Ik kan alleszins niet zeggen dat ik vol vertrouwen ben”, stelde hij nog. “Op een slechte dag kan je alles verliezen. Ik heb veel respect voor mijn tegenstanders en ik moet me gewoon focussen en mijn best doen, dat is alles. Ik ga echt wel knokken voor die trui.”