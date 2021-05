ROLAND GARROS. David Goffin ontmoet Italiaans graveltalent in eerste ronde, Elise Mertens tegen kwalificatiespeelster

Als Goffin de eerste horde neemt, komt hij in de tweede tegenover de Fransman Jo-WilfriedTsonga (ATP-75) of de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP-60) te staan.

Naast Goffin maakt ook Kimmer Coppejans (ATP-174) nog kans om het te schoppen tot de hoofdtabel. Daarvoor moet hij vrijdag in de laatste kwalificatieronde voorbij het Colombiaanse tweede reekshoofd Daniel Elahi Galan (ATP-106).

Novak Djokovic, de Servische nummer een van de wereld, bekampt in de eerste ronde de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP-66). De Spaanse titelverdediger Rafael Nadal (ATP-3), al dertien keer winnaar op het gravel in Parijs, kijkt de Australiër Alexei Popyrin (ATP-62) in de ogen, terwijl de Zwitser Roger Federer (ATP-8) een kwalificatiespeler ontmoet. Opvallend is dat de drie tennisiconen allemaal in dezelfde tabelhelft zijn ondergebracht. Dat is ook de tabelhelft van Goffin, die in de achtste finales Djokovic kan ontmoeten.

In de andere tabelhelft start het Russische tweede reekshoofd Daniil Medvedev tegen de Kazach Alexander Bublik (ATP-37) en neemt de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-4), runner-up in 2018 en 2019, het op tegen de Spanjaard Pablo Andujar (ATP-68).

Mertens treft kwalificatiespeelster

Elise Mertens (WTA-15) kijkt in de eerste ronde van Roland-Garros (30 mei - 30 juni) een kwalificatiespeelster in de ogen. Bij winst volgt een duel tegen de Britse Heather Watson (WTA-71) of de Kazachse Zarina Diyas (WTA-93).

Naast Mertens maken ook partners Alison Van Uytvanck (WTA-67) en Greet Minnen (WTA-125) hun opwachting. Van Uytvanck werd donderdagmiddag uitgeloot tegen de Italiaanse Martina Trevisan (WTA-97), voor kwalificatiespeelster Minnen is het nog afwachten aan welke opponente ze gekoppeld wordt.

Eerste reekshoofd Ashleigh Barty (WTA-1) begint met een duel tegen de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA-70) aan het gravelgrandslam. De Japanse Naomi Osaka (WTA-2) start tegen de Roemeense Patricia Tig (WTA-63). De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-4) mag opwarmen tegen een kwalificatiespeelster, maar de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-5) wacht meteen een topduel tegen de Letlandse Jelena Ostapenka (WTA-44), de toernooiwinnares van 2017. De Roemeense Simona Halep (WTA-3) is er wegens een blessure niet bij.

De Poolse titelverdediger Iga Swiatek (WTA-9) opent tegen de Sloveense Kaja Juvan (WTA-101). De Amerikaanse veterane Serena Williams (WTA-8) zet haar voortdurende jacht op een 24e grandslamtitel in met een partij tegen de Roemeense Irina Begu (WTA-74).