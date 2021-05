In de auto die door Jürgen Conings aan het Nationaal Park Hoge Kempen werd achtergelaten, zijn naast een verdachte constructie rond een ‘trip flare’ of lichtvalstrik ook bijkomende munitie en vier raketlanceerders in hun logistieke verpakking aangetroffen. Dat blijkt uit het technisch verslag dat door ontmijningsdienst DOVO werd neergelegd.