Geen Remco Evenepoel meer in de Giro. Onze 21-jarige landgenoot van Deceuninck - Quick-Step viel zwaar in de 17de rit en kondigde dezelfde dag nog aan de Ronde van Italië te verlaten. Maar dat is zeker geen schande, gezien zijn parcours en prestaties. Dat stelt ex-renner Bobbie Traksel bij Eurosport.