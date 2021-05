Vader van de grote gemeentefusies: “We zitten nog lang niet aan de limiet”

LEOPOLDSBURG

Limburg is heel lang de provincie van 44 gemeenten geweest, het resultaat van die grote fusiegolf op 1 januari 1977. Anders dan in de andere provincies en niet stoemelings volgens lokale machtsverhoudingen, pakte Limburg dat aan met een plan. Geestelijke vader van dat plan was Kampenaar Marcel Reynders, nu 83. “Pelt was al voorzien in 1977, maar achter mijn rug hebben ze die fusie op het allerlaatste moment geschrapt in het Staatsblad.”