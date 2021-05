Ondanks corona: schuld gemeente Zonhoven bij de laagste in Vlaanderen

Ondanks moeilijke coronatijden heeft Zonhoven een schuld van 116 euro per inwoner. Dat is merkelijk beter dan de meeste andere Vlaamse gemeenten. Daar bedraagt de schuld gemiddeld 1.327 euro per inwoner.

“Zonhoven heeft ook voor de laatste cijfers van 2020 dus een zeer lage schuld per inwoner in vergelijking met de rest van Vlaanderen,” zegt burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) trots. “Toch investeren we veel, en blijft onze belastingdruk aan de lage kant.” Volgens de burgemeester komt dat door een goede organisatie. “Al hebben we ook de gewoonte om elke euro minstens twee keer om te draaien.”

Slechts 15 van de 300 Vlaamse gemeenten hebben een nog lagere schuld dan Zonhoven. In Limburg doen alleen Hamont-Achel, As en het piepkleine Herstappe het beter. “Toch investeren we inderdaad best veel,” vindt schepen van financiën Bram de Raeve (Open VLD). “Denk voor 2021 maar aan de verdere renovatie van het gemeentehuis, het stoepenproject op Termolen, de jeugdaccommodatie voetbal op de Basvelden en heel wat wegeniswerken op Terdonk en in het Centrum.” TR