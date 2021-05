Het hof van beroep in Gent heeft het wrakingsverzoek van advocaat Hans Rieder in de zaak van plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs afgewezen. Advocaat Rieder had het verzoek ingediend omdat rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe te kennen had gegeven de zaak niet te willen uitstellen, maar ze wenste te behandelen op 4 mei.