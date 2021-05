Dochter van tv-kok Gordon Ramsey eerlijk over posttraumatische stressstoornis na aanrandingen: “Drie keer per week therapie”

Holly Ramsey, de 21-jarige dochter van de flamboyante Britse televisiekok Gordon Ramsey, heeft openlijk gesproken over haar posttraumatische stressstoornis. Die ontstond nadat ze werd verkracht, zo zegt ze in haar eigen podcast 21 & Over.

De dochter van de beroemde chef-kok licht in haar podcast toe dat ze lijdt aan een posttraumatische stressstoornis. “Ik ging naar de universiteit, studeerde modeontwerp en ik vond het geweldig. Maar in de tweede helft van het eerste jaar werd ik getroffen door mijn PTSD en ik had geen idee van wat er gebeurde”, klinkt het.

De aanvallen leidden ertoe dat ze drie maanden doorbracht in het Nightingale Hospital Londen, het enige privéziekenhuis voor geestelijke gezondheidszorg in de Britse hoofdstad. Daar kreeg ze te horen dat ze de aandoening, kortweg PTSS genaamd, heeft en kwam ze ook te weten hoe die is ontstaan.

“De PTSS is het resultaat van twee aanrandingen toen ik achttien was. Ik heb er pas een jaar later over verteld. Ik had de info precies in een doos gestoken en in mijn achterhoofd begraven”, zei ze. Holly gaat sinds haar diagnose drie keer per week naar een therapeut.

De jonge vrouw, die nu studeert aan het Condé Nast College of Fashion and Design, zei nog dat de onthulling van de feiten haar dichter bij haar familie bracht. “Het heeft me op veel manieren closer met hen gemaakt. Ik heb ook vrienden verloren. Het leven is een reis, maar ik hoop dat ik door mijn verhaal te delen andere mensen kan helpen.”