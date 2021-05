Shaken op café, ons lijf losschudden op een festivalwei, de hele nacht op de dansvloer in de club of op een trouwfeest: wij willen (opnieuw) dansen! Net als deze dansers. In enkele video’s introduceren Lina, Sandrine, Wout en Shauni alvast hun dansstijl door je hun beste moves te tonen. Én ze leren je ook een aanstekelijke dansmove aan.

Sandrine - Twerken — © Billie

Shauni - Hiphop — © Billie

Wout - Voguing — © Billie

()