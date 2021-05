Hoofdarts van BIOC waarschuwt: “Voor de Olympische Spelen houden we rekening met een vierde piek op mondiaal vlak”

Na de Zomerspelen in het Japanse Tokio (23 juli-8 augustus) zullen ook de Winterspelen in het Chinese Peking (4-20 februari 2022) naar alle waarschijnlijkheid geplaagd worden door de coronapandemie. Dat vertelde Johan Bellemans, hoofdarts van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), op de BOIC-stage in het Portugese Rio Maior.

Op de komende Spelen in Tokio moeten de atleten strikte gezondheidsmaatregelen respecteren. In Peking zal dat niet anders zijn, aldus Bellemans.

“Ook voor de Winterspelen in Peking blijft het COVID-verhaal dominant aanwezig. Voor Peking houden we rekening met een vierde piek op mondiaal vlak, die op gang zou komen in september-oktober. Al zal die waarschijnlijk minder hevig zijn dan de pieken die we achter de rug hebben. Dat hangt af van onder meer de mutaties van het virus en de mondiale mobiliteit. We gaan uit van een worstcasescenario, en dat is de situatie zoals ze nu is.”

“Maar de Winterspelen in China gaan volgens onze inschatting zeker door, net zoals de Spelen in Tokio. De maatregelen zullen in Peking vermoedelijk wel ongeveer dezelfde zijn als die van vandaag, maar het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal waarschijnlijk ook wel leren uit de ervaringen van Tokio”, besloot Bellemans.

LEES OOK. Hoofdarts BOIC stelt vaccinatiestrategie Rode Duivels in vraag: “Ze zijn in een ongelukkige situatie verzeild geraakt”