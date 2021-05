Julian Alaphilippe stoomt zich in Ronde van Zwitserland klaar voor Tour

Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) ziet voor het eerst in zijn carrière af van het Critérium du Dauphiné en kiest in plaats daarvan voor de Ronde van Zwitserland als voorbereiding op de Tour de France. De wereldkampioen heeft in zijn carrière aan zes edities van de Dauphiné deelgenomen en daarbij twee ritzeges en een bergtrui gewonnen, maar hij kiest dit jaar voor een andere weg richting de Tour, aldus L’Equipe.