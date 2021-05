Tsjechisch international Kudela gaat schorsing van 10 wedstrijden na racisme-incident aanvechten bij TAS

“In samenspraak met onze cliënt hebben we beslist om verhaal te halen omtrent de motieven van de genomen beslissing”, aldus René Cienciala, één van de advocaten van Kudela. De UEFA legde de Tsjechische verdediger de schorsing, die ook op internationaal niveau geldt, in april op. Zo mist Kudela het aankomend EK. Hij zou Glen Kamara, middenvelder van Glasgow Rangers, racistisch bejegend hebben in een Europa League-wedstrijd op 18 maart.

Volgens Kamara zelf fluisterde Kudela hem een racistisch verwijt in. Ook Kamara zag een schorsing van drie matchen tegemoet nadat hij Kudela na het laatste fluitsignaal te lijf ging in de spelerstunnel.

“Ik vind het jammer dat ik het EK moet missen, maar ik wil in ere hersteld worden”, verklaarde Kudela zelf. Kudela werd in afwachting van een definitieve beslissing opgeroepen door de Tsjechische bondscoach.