De Boekerij verkoopt afgevoerde boeken, CD’s en DVD’s

Wie op zoek is naar goedkoop leesvoer, goede muziek en degelijke films voor de komende maanden mag beslist de verkoop van afgevoerde literatuur, kinderboeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s n ‘De Boekerij’ niet missen. Deze tweedehands markt wordt gehouden in de exporuimte (kelderverdieping) van de bib aan de Paenhuysstraat en start op woensdag 3 juni. Tot eind augustus kan iedereen er tijdens de gebruikelijke openingsuren terecht voor - wie weet - het koopje van zijn/haar leven. De spullen kunnen al vanaf 0,50 euro de deur uit.

“Om de verkoop veilig te laten verlopen, volgen we de geldende coronavoorschriften wat betreft gebruik van handgel, mondmasker en afstand houden. In de beginfase - en zolang het nodig blijkt te zijn - werken we uitsluitend na afspraak met tijdslots, waarbij we het aantal bezoekers in de exporuimte beperken tot maximum tien per halfuur” zegt bevoegd schepen Marina Pauly.