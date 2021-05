In de wijk Wildbroek in Tongeren is dinsdag een 79-jarige vrouw van haar bankkaart met zo’n vals verhaal beroofd. Ze kreeg twee personen ‘van haar bank’ over de vloer die beweerden dat er een grote som geld van haar rekening was verdwenen. “In de namiddag stonden een man en een vrouw aan de voordeur. Ze vertelden dat ze van mijn bank waren en dat er 21.000 euro van mijn rekening was afgehaald”, vertelt de 79-jarige vrouw die anoniem wil blijven.

Raar

“Ik vond dat al heel raar, want die van de bank zouden je opbellen, maar toch niet langskomen. Ze vroegen of ze binnen mochten komen om dat met me te bespreken”, vertelt de Tongerse vrouw. “De onbekende man ging in de zetel zitten en de vrouw is de hele tijd blijven staan naast de salontafel. De vrouw heeft geen woord gezegd. Om het vertrouwen te winnen, begon de man over mijn zoon Koen te spreken. Ik vond ook dat raar, maar achteraf heb ik beseft dat hij die naam gelezen had op het naamplaatje aan de voordeur.”

Kapot geknipt

De vrouw voelde zich niet op haar gemak en zei dat ze haar zoon ging bellen. Even later is de vrouw naar buiten gestapt. Ze vertelde dat er mensen wonen die ze kende. De Tongerse is toen naar buiten gegaan om bij de buur te gaan bellen, maar die was niet thuis. De vrouw is terug binnengekomen. Wat later heeft de man de bankkaart van de bewoonster in stukken geknipt, zonder de chip te beschadigen. Hij had een schaartje bij.

Het dievenkoppel is vertrokken en later op de dag werd de bankkaart gebruikt om te gaan tanken. Er werd ook voor 700 euro gewinkeld. Uiteindelijk werd de bankkaart in een bankautomaat in Hasselt ontdekt. Ze was met kleefband aan mekaar geplakt waardoor ze de bankautomaat heeft geblokkeerd.

De gedupeerde vrouw beweert dat ze haar pincode niet heeft verklapt. Ze denkt dat de daders haar pincode in een winkel hebben afgeloerd. De vrouw werd benaderd door dieven die beweerden dat ze van Argenta waren.

Meerdere slachtoffers

De lokale politie van Tongeren bevestigt de bedrieglijke diefstallen van bankkaarten. Woensdag hebben de man en vrouw opnieuw op twee plaatsen toegeslagen. Op een adres bleef het bij een poging. Op een andere plaats werd de bankkaart ook gestolen. De politie waarschuwt iedereen voor de valse bankbedienden. De daders gebruiken verschillende trucjes om binnen te geraken bij de mensen. Bij andere slachtoffers belden ze op voorhand op om daarna aan huis te gaan. Bankmedewerkers gaan normaal niet op huisbezoek en ze zullen daar zeker niet zomaar een bankkaart stuk knippen. De daders mikken op gepensioneerde slachtoffers.

diro/maw