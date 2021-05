Ook al ben je multimiljonair: moeder en dochter Hilton dragen elkaars jurkje

Kleren ruilen met je dochter of af en toe iets lenen uit haar kast? Zelfs multimiljonairs lijken het te doen. Nicky Hilton (37), zus van Paris, en haar moeder Kathy Hilton (62) werden in dezelfde week gesignaleerd in exact hetzelfde jurkje. Een letterlijk voorbeeld van zo moeder, zo dochter.

Nicky Hilton, mama van twee en zus van de bekendere Paris Hilton, dook vorige zaterdag op Instagram op in een kleurrijke capejurk van Maison Valentino ter waarde van 3.200 euro. Ze trok de creatie aan op een feestje van het label in New York, naar aanleiding van een nieuwe lijn halsbandjes en looplijnen voor huisdieren.

Dinsdag werd moeder Kathy Hilton gesignaleerd rond het Craig’s Restaurant in Los Angeles. Niet zo bijzonder zou je denken, ware het niet dat ze exact dezelfde creatie droeg als dochterlief een paar dagen eerder. Of moeder een binnenlandse vlucht nam om te gaan grabbelen in de garderobe van dochterlief of dat ze toevallig dezelfde smaak heeft, is in dit geval niet helemaal duidelijk. Dat beide dames er stralend uitzien in dezelfde creatie wel.

Mama Hilton zei wel in een reactie aan de Daily mail dat het wel eens gebeurt dat kledingstukken worden doorgegeven onder elkaar. In de familie Hilton kopen de vrouwen ook nooit iets zonder de toestemming van elkaar, zo blijkt.