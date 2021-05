Greet Minnen bereikt hoofdtabel Roland Garros: “Ik moet in mijn kansen geloven”

Greet Minnen (WTA 125) plaatste zich donderdag voor de hoofdtabel van Roland Garros. Minnen versloeg op het gravel in Parijs in de derde en laatste kwalificatieronde de Australische Ellen Perez (WTA 239) in twee sets: 7-5 en 6-4. “Ik speelde op de belangrijke momenten sterk”, reageerde Minnen. “Daardoor trok ik aan het langste eind.”

“Ik ben heel gelukkig”, verklaarde Minnen weinig verrassend na haar zege. “Het was een bizarre wedstrijd, waarbij ik het gevoel had dat ze beter speelde wanneer ze op achterstand stond. Ze tenniste agressief, maar beging ook regelmatig een fout. Mijn spel kende hoogtes en laagtes. Ik ben evenwel kalm gebleven. Mijn opslag was door de band genomen in orde.”

De 23-jarige Minnen debuteerde vorig jaar op de hoofdtabel van Roland Garros. Ze verloor in de eerste ronde van de Argentijnse Nadia Podoroska. “Ditmaal hoop ik om minstens een ronde door te stoten. Mijn eerste duel hier was niet top, maar nadien ging het crescendo. Ik denk ook dat het een voordeel is om uit de kwalificaties te komen, dan heb je al drie wedstrijden gewonnen. Vorig jaar was ik teleurgesteld over mijn vroege exit. Ik moet in mijn kansen geloven, ook al krijg ik bij de loting een reekshoofd voorgeschoteld.”