UITSLAG GIRO ETAPPE 18. Ex-Rondewinnaar Alberto Bettiol wint op indrukwekkende wijze, favorieten gunnen elkaar snipperdag

De langste etappe in deze Giro was meteen ook de minst tot de verbeelding sprekende. Met het oog op het klassement alvast. Een ruime kopgroep kreeg na dertig harde kilometers koers een vrijgeleide. Alberto Bettiol (EF - Nippon) won de etappe, de positie van Egan Bernal werd in de prikkelende slotfase niet aangevallen.

Hoe kwam de zege tot stand?

Op voorspelbare wijze. Het was dertig kilometer knokken om weg te geraken uit het peloton maar toen dat uiteindelijk toch gebeurde, reed een groep van 22 vlotjes een geruststellende voorsprong bij elkaar. Daarbij één landgenoot - Gianni Vermeersch - maar ook enkele gevaarlijke rittenkapers, met Diego Ulissi en ex-Ronde-winnaar Alberto Bettiol als grootste namen. Maar ook Cavagna, Arndt en andere Vendrames, eerder al ritwinnaar in deze Giro, waren van de partij. Lotto-Soudal had met Stefano Oldani de helft van zijn overgebleven renners mee in de goede vlucht. De voorsprong liep uiteindelijk op tot meer dan twintig minuten, Ineos controleerde op simpele wijze het peloton der favorieten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na tweehonderd vlakke kilometers kondigde zich een geaccidenteerde finale aan. De eerste serieuze aanval kwam van Remi Cavagna (Deceuninck - Quick Step). De Franse kampioen tijdrijden sprokkelde al snel enkele seconden bij elkaar en daar miskeken de sterke Italianen - Bettiol en Ulissi - zich lelijk op. Maar Alberto Bettiol wilde van geen wijken weten en kwam op zeven kilometer van de finish opnieuw aansluiten bij Cavagna. De Fransman probeerde nog even te volgen maar moest zijn meerdere erkennen in een ontketende Bettiol. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2019 stoomde in indrukwekkende stijl op naar zijn eerste zege ooit in de Ronde van Italië.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wie reed zich nog in de kijker?

Mogen we een lans breken voor Andrii Ponomar? Deze nog altijd maar 18-jarige Oekraïener van Androni-Gioccatolli is er op enkele dagen van het eind van deze Giro nog altijd bij en trok niet voor de eerste keer mee op avontuur. En dat verdient toch wel een onderscheiding. Ponomar reed vorig jaar nog rond als junior en werd in 2019, als eerstejaars, Europees kampioen in Alkmaar. Kortom, een toptalent dat beetje bij beetje door de onnavolgbare Gianni Savio wordt klaargestoomd voor de top van het wielrennen.

Ook Gianni Vermeersch was weer van de partij. Een pluim voor Alpecin-Fenix maar vooral voor Vermeersch zelf die, ondanks het verwijt van Jos van Emden als zou hij hem uit de Giro hebben geknikkerd, onverstoord zijn ding blijft doen. Vermeersch toont dit seizoen veel meer dan dat hij ooit als veldrijder heeft laten zien.

Wat deden de favorieten?

Egan Bernal is opnieuw een beetje voorzichtiger geworden en gaf niemand van zijn ploegmaats toestemming om mee te gaan in de vroege vlucht. Ineos - Grenadiers beperkte zich tot controleren zonder dat het zich veel zorgen hoefde te maken over de vroege vluchters en eventuele bedreigingen voor het klassement. In de heuvelachtige slotfase voelde niemand zich geroepen om de stelling van Bernal aan te vallen voor een handvol seconden. Dan is het beter wachten op de etappes van morgen en zaterdag met telkens een aankomst bergop. Kortom, snipperdag voor de favorieten.

Verder nog iets leuk dat u moet weten?

Niet echt. Tenzij u het niet starten van Giulio Ciccone (Trek - Segafredo) leuk vindt. De Italiaan tekende nog wel het wedstrijdblad maar de teamartsen constateerden nadien dat hij met lichte koorts van start zou gaan en besloten hem wijselijk alsnog uit koers te halen.

(gvdl)