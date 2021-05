Zo maak je Bardot-eyes: de zwoele oogmake-up die furore maakt op Instagram

De Britse visagiste Alexandra Clare gaf haar handelsmerk, een extreme smokey eye, de naam Bardot-eyes mee. Die term verwijst naar een topje dat de schouders bloot laat en in het vakjargon een Bardot-topje heet, wat dan weer een referentie is naar de Franse actrice en gewezen sekssymbool Brigitte Bardot.

Bardot-eyes zijn extreem dramatisch opgemaakte ogen die veel blending-talent vereisen, zoals het geval is bij de klassieke smokey eye waarbij twee of meerdere tinten worden gemengd. Voor deze look houd je best fond de teint, gelliner, een dunne eyelinerborstel en oogschaduwen in bijpassende tinten in de buurt.

Breng eerst fond de teint aan, dan blijft de hele look straks beter zitten. Teken met je kwastje een lijn die loopt van aan je wimperlijn tot aan je slapen, helemaal tot tegen je haarlijn. Sleep vervolgens de kleur die achterblijft op je penseel naar beneden, naar de hoge punten van je wangen. Vervaag het effect in dezelfde richting met bijpassende oogschaduw op een zachte borstel. Werk af met eyeliner en mascara. Maak de look vooral zo gek als je zelf wilt. Zin in neonkleuren, waarom ook niet?