Jonas De Roeck voorgesteld als nieuwe trainer van Westerlo

Jonas De Roeck is donderdag voorgesteld als nieuwe coach van 1B-club Westerlo. De Roeck komt over van Anderlecht, waar hij assistent was van Vincent Kompany. Hij is de opvolger van Bob Peeters.

Tien dagen geleden hadden Jonas De Roeck en Westerlo een eerste gesprek. Ook Stijn Vreven schoof ­maandag 17 mei aan de onder­handelingstafel in het Kuipje. Al snel werd duidelijk dat vicevoorzitter Hassan Cetinkaya en algemeen ­directeur Wim Van Hove erg gecharmeerd waren door de beide ­kandidaten én een keuze zouden ­maken uit dat duo. Beiden kregen een uitgebreide rondleiding in het vernieuwde complex van de club. Onderhandelingen met andere ­kandidaten werden on hold gezet. Maar wie verwacht had dat er vorige week al witte rook zou komen, kwam bedrogen uit.

Hoewel er veel gelijkenissen zijn tussen De Roeck en Vreven - beiden veertigers en ex-profvoetballer - heeft Vreven naar de buitenwereld toe meer het profiel van een gepassioneerde en energieke trainer. Een motivator en aanjager. De 47-jarige ex coach van Dessel, Lommel, Waasland Beveren, NAC Breda, Beerschot, Lokeren en het Slovaakse Trencin heeft het voordeel dat hij het format van eerste klasse B kent en het de laatste jaren regelmatig ook opnam tegen Westerlo. De Roeck wordt ­gezien als een rustige analyticus die zijn eerste stappen als trainer zette op een lager niveau bij Lyra en Berchem, een revelatie was als trainer bij Sint-Truiden en zich daarna bij Anderlecht verder ontwikkelde. Recent liet De Roeck weten zijn contract bij ­Anderlecht niet te verlengen en open te staan voor een nieuwe uitdaging.

Jonge spelers beter maken

Westerlo was er als de kippen bij. De Roeck wordt aanzien als een man die jonge voetballers beter kan maken. Bij STVV waren ze onder de indruk van zijn kwaliteiten. Bij Anderlecht werkte hij eerst als coach bij de beloften om nadien naar de A-kern door te stromen.

Westerlo wilde het gisteren nog niet officieel bevestigen. Maar alles wijst erop dat Vreven, die niets meer van de Kempense club hoorde, het moet afleggen tegen De Roeck. Voor de ex-speler van onder meer Antwerp, ­Lierse en Germinal Beerschot wacht geen gemakkelijke opdracht. De Turkse investeerders willen zo snel als mogelijk naar de Jupiler Pro ­League promoveren. In het seizoen 2019-2020 eindigden de Kemphanen als eerste in de reguliere competitie en grepen ze tweemaal nipt naast een ticket voor de promotieronde. Dit seizoen eindigde het team van Bob Peeters op een ronduit ontgoochelende vierde plaats. Iets wat Peeters zwaar werd aangerekend.

Donderdagnamiddag heeft Westel de komst van Jonas De Roeck officieel bevestigd. “We hebben als club een profiel geschetst van de coach die we het best bij onze club vonden passen, Jonas is hier als topkandidaat uitgekomen”, zei CEO Wim Van Hove op de webstek van Westerlo. “We zijn er dan ook van overtuigd dat we een vruchtbare samenwerking tegemoet zullen gaan. Het volgende wat we moeten doen, is samenzitten om te kijken naar de spelersprofielen die we nodig hebben. Zo kunnen we een ambitieuze kern voor het volgende seizoen samenstellen.”