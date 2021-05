Hoofdarts BOIC stelt vaccinatiestrategie Rode Duivels in vraag: “Ze zijn in een ongelukkige situatie verzeild geraakt”

Op 19 april werd het licht op groen gezet voor een prioritaire vaccinatie van de Belgische atleten die komende zomer deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Het ging om 170 olympische en 55 paralympische atleten. Een grote meerderheid zakte af naar het vaccinatiecentrum op de Heizel in Brussel.

“90 procent van onze atleten voor Tokio heeft intussen een eerste Pfizer-vaccin gekregen. Daarmee zitten we mondiaal halverwege het peloton”, aldus Bellemans. “De tweede dosis wordt bij een aantal atleten nu al toegediend. Bij dat tweede vaccin zijn er beduidend meer neveneffecten. 50 procent is daarna toch twee à drie dagen volledig van de kaart. Ons advies is dan ook om die tweede dosis niet toe te dienen in een zwaar trainingsblok of vlak voor een belangrijke competitie met het oog op olympische kwalificatie. Maar we zouden toch graag hebben dat iedereen ruim op voorhand volledig gevaccineerd is voor de Spelen, al is dat geen verplichting. We willen niet dat het gaat zoals bij de Rode Duivels, die in een ongelukkige situatie zijn verzeild geraakt. Eigenlijk kan je je bij hen afvragen of dat vaccin nog wel nut heeft in aanloop naar het EK, dat op 11 juni begint. De bescherming heb je pas enkele weken na je eerste dosis, en nog meer na de tweede dosis. En die wordt bij de Duivels pas na het EK toegediend. Als je het mij vraagt, is dat een pro forma vaccinatie.”

© BELGA

Vorige week verklaarde Jacques Borlée op de Franstalige nieuwszender LN24 dat zijn atleten sinds het eerste vaccin minder sterk presteren, wat problematisch is bij de jacht op de minima voor de Spelen. “Een aantal trainers hebben ons dat gemeld, vooral dan in de anaerobe disciplines”, reageert Bellemans. “Dan hebben we het in de atletiek over de 400 en de 800 meter. Voor de langeafstandsnummers en de explosieve nummers hebben we vreemd genoeg geen negatieve feedback gekregen. Maar dit verhaal wordt niet in alle landen waargenomen. Over het effect van een coronavaccin in een high performance setting wisten we eigenlijk nog niets.”

De druk in Japan nam recent toe om de Spelen toch niet te laten doorgaan. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de Japanse bevolking gekant is tegen de organisatie van de Spelen in Tokio. “Voor ons is er geen enkele twijfel dat de Spelen in Tokio zullen plaatsvinden”, vertelde Bellemans. “In Tokio, met 14 miljoen inwoners, waren er recent 500 besmettingen per dag, in België zitten we nog altijd aan 2500 voor elf miljoen inwoners. In België gaan we wel Pukkelpop en Tomorrowland proberen te organiseren. En de Japanners zouden dan de Spelen niet kunnen laten plaatsvinden, zonder publiek en met rigoureuze maatregelen? Tokio zal op het vlak van testing waanzinnig zijn, zelfs buiten proportie. Wij begrijpen de commotie die momenteel heerst absoluut niet. Naar mijn aanvoelen worden de gemoederen in de Japanse media wat opgehitst.”