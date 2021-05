OPROEP. Limburgse fans van ‘Friends’ gezocht

‘Eindelijk!’, zullen de fans van Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey en Chandler gedacht hebben. Na jaren van geruchten en uitstel heeft de langverwachte reünie van Friends het scherm gehaald. De special The one where they get back together beleefde woensdag haar première op HBO Max. Vanaf 1 juni is de aflevering ook via Streamz te bekijken en diezelfde dag zendt Play4 de reünie eenmalig uit om 20.35 uur.

Ken je alle 235 afleveringen van Friends intussen vanbuiten en zou je met gemak het maximum aantal punten scoren op Ross zijn quiz (inclusief de lightning round)? Struikel je thuis bijna over de merchandising van de populaire serie, vernoemde je een huisdier naar je favoriete personage of zag je een van de sterren al eens in het echt? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

(nco)