Het huren van een smoking voor een galabal is een klassieker, maar daar hebben de nieuwe verhuurformules in de mode nog weinig mee te maken. Garderobes worden steeds meer ‘permanent’ gehuurd. Ook het Belgische modemerk Essentiel waagt zich nu op de verhuurmarkt. Maar waar kun je nog kleding en handtassen ontlenen? We zochten het voor je uit.