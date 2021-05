Drempel bereikt voor versoepelingen van 9 juni: minder dan 500 patiënten op intensieve zorg

Er liggen op dit moment minder dan 500 coronapatiënten op de afdeling intensieve zorgen. Vanmorgen communiceerde Sciensano nog 508 maar dat aantal is intussen gedaald tot 491. Daarmee hebben we de drempel bereikt om de versoepelingen van 9 juni door te voeren, waarbij onder meer de horeca volledig mag heropenen en je thuis vier mensen kan ontvangen.

Het is al twee weken geleden dat het Overlegcomité haar plan van de vrijheid heeft uitgestippeld. In dat plan zouden we de eerste grote versoepelingen kunnen doorvoeren op 9 juni. Maar enkel en alleen als we zouden voldoen aan twee voorwaarden: er mogen niet meer dan 500 coronapatiënten op intensieve liggen en 80 procent van de 65-plussers en risicopatiënten moet gevaccineerd zijn. Dat we die vaccinatiegraad zouden bereiken, was al snel duidelijk. Over de bezetting in de ziekenhuizen bestond veel meer onzekerheid.

Maar vandaag kunnen de ziekenhuizen eindelijk met goed nieuws naar buiten komen. Alle hospitalen hebben vandaag al gerapporteerd aan de FOD Volksgezondheid, en op dit moment hebben er nog 491 coronapatiënten intensieve zorg nodig. Nochtans communiceerde gezondheidsinstituut Sciensano vanmorgen het getal 508, maar Sciensano wacht altijd een halve dag met communiceren. Bij de FOD Volksgezondheid zijn de cijfers die Sciensano morgen zal meedelen, nu al gekend. In de loop van de dag vindt er nog een herberekening plaats, waardoor het aantal nog lichtjes kan wijzigen.

Viroloog Steven Van Gucht heeft het goede nieuws ook al vernomen. “Een goede zaak, en het is ook iets vroeger dan we initieel verwacht hadden”, zegt hij. “Die 500 is natuurlijk wel een artificiële grens die de politici gesteld hebben voor de versoepelingsagenda. Maar het is belangrijk om ergens een mijlpaal te hebben.” Van Gucht vindt het vooral positief dat de belasting op intensieve blijft dalen aan hetzelfde tempo. “Dat betekent dat de ziekenhuizen steeds meer aandacht kunnen geven aan niet-covid-zorg.”

Nu we de drempel van 500 bezette bedden hebben overschreden, lijkt een groen licht van het Overlegcomité nog slechts een formaliteit. De verschillende regeringen van ons land komen volgende week vrijdag wel nog samen om te discussiëren over de modaliteiten en over de lancering van het coronapaspoort.

Dit zijn de versoepelingen die wellicht kunnen doorgaan op 9 juni:

De binnenruimtes van de horeca mogen open van 8 tot 22 uur. Op de terrassen is dat van 8 tot 23.30 uur. Zowel binnen als buiten ­mogen maximaal vier per­sonen aan een tafel zitten, tenzij het om leden van hetzelfde gezin gaat. Er moet anderhalve meter afstand zijn tussen de tafelgezelschappen.

Kermissen, braderijen, brocantes, rommelmarkten, bowlings, casino’s en bioscopen mogen opnieuw open. Binnen moet dat met de nodige aandacht voor ventilatie.

Er zullen ook opnieuw erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen plaatsvinden met 100 mensen binnen en 200 buiten.

Evenementen (culturele voorstellingen, optredens en sportwedstrijden) binnen mogen met 200 personen (of 75 procent van de zaal­capaciteit), buiten met 400. Binnen gebeurt alles zittend, met mondmaskers en op een veilige afstand van ­elkaar. Buiten valt de stoelregel weg.

We mogen opnieuw vier mensen thuis ontvangen. Kinderen worden niet meegerekend.

Op de werkvloer mogen terugkom-momenten georganiseerd worden, maar maximaal één dag per week. Er zijn nooit meer dan 20 procent van de werknemers tegelijk aanwezig (of maximaal 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers).

Sportkampen binnen mogen 50 deelnemers hebben, buiten zijn er dat 100.

Voor jeugdkampen blijft het maximumaantal zowel binnen als buiten 50. Overnachtingen mogen nog niet.

Niet-professionele sporten mogen met tot 50 personen binnen en tot 100 personen buiten (met uitzondering van contactsporten).

Natuurparken, dierentuinen en pretparken mogen ook binnen weer open.

Feesten en recepties ­mogen weer binnen. Er mogen 50 personen aanwezig zijn, volgens de regels die ook gelden voor de horeca.

Fitnesscentra mogen heropenen, met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van een luchtkwaliteitsmeter op een zichtbare plaats.

Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines en ­hamams mogen opnieuw openen.

Huis-aan-huisverkoop is opnieuw toegelaten, net als de activiteiten van seks­werkers.

Manifestaties en betogingen mogen opnieuw, met maximaal 100 personen en op een vooraf overeen­gekomen parcours.