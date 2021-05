Emilio Ferrera verlaat promovendus Seraing definitief voor jeugd van AA Gent: “Nooit gedacht dat hij deze stap zou zetten”

De 53-jarige Emilio Ferrera werd donderdagmiddag voorgesteld in de Ghelamco Arena als de nieuwe verantwoordelijke van de jeugdopleiding van AA Gent. Ferrera komt over van kersvers promovendus FC Seraing waar hij hoofdcoach was. Hij verkoos echter een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij moet ervoor zorgen dat er een betere doorlichting komt van de jeugdspelers vanaf de U16. Ferrera werkte in het verleden, bij RSC Anderlecht, in die hoedanigheid al samen met de huidige hoofdcoach van Gent, Hein Vanhaezebrouck. Hij vindt bij de Gantoise ook zijn broer Manu terug en zijn EF Academy wordt eveneens in de deal betrokken.

“Emilio Ferrera is op ons aanbod ingegaan en daar zijn we zeer vereerd mee. Nooit had ik gedacht dat hij van FC Seraing de stap naar AA Gent zou zetten maar vandaag kunnen wij hem toch voorstellen”, begon Michel Louwagie de persvoorstelling. “Emilio wordt het nieuwe ‘head of football formation’ en zal dus instaan voor de opvolging van onze jeugdspelers vanaf de U16. Hij zal dus het betaald voetbal van de jeugd voor zijn rekening nemen. Wij vinden Emilio Ferrera hiervoor de perfecte man. Hij is een voetbaldier, heeft de methodiek onder de knie, was coach in vele topclubs en vindt dat de jeugd op dezelfde manier moet kunnen trainen als de profvoetballers. Wel, dat klonk ons als muziek in de oren”

Emilio Ferrera neemt voor minstens twee jaar deze taak voor zijn rekening. “Ik hoop dat we daarna nog een zeer lang verhaal samen kunnen schrijven”, vervolgt Michel Louwagie. “Emilio Ferrera is met zijn 53 jaar nog jong. Toch maakt hij nu al de stap naar de jeugdwerking. Meestal is het omgekeerd en staan jeugdtrainers te trappelen om door te stoten naar de eerste ploeg. Bij hem is dat dus niet het geval, trouwens hij heeft die periode al meegemaakt bij topclubs. De samenwerking met zijn academie zal ons ook nog wat extra mogelijkheden geven om spelers te rekruteren. Bovendien gaat hij samenwerken met zijn broer Manu. Deze laatste zal ook de rekrutering voor zijn rekening nemen. Er loopt nog veel talent rond in Groot-Gent en ver daarbuiten. Wij geloven alvast in onze slaagkansen. Onze jeugdwerking zal ietwat gereorganiseerd worden. In een eerste deel neemt COO Sébastien Ronse de leiding over zich, de tweede structuur is er voor Emilio Ferrera met de jeugd vanaf de U16 en dan is er nog de werking die hoofdcoach Hein Vanhaezebrouck voor zijn rekening neemt. Met Emilio Ferrera halen we de juiste man voor de juiste functie in huis”, verduidelijkt Michel Louwagie.

Emilio Ferrera heeft een lange staat van dienst in het trainerschap. Hij was onder andere coach van Racing Jet Waver, SK Beveren, Lierse, Club Brugge, Sporting Lokeren, Racing Genk, Dender en OH Leuven. In 2019 ging hij nog voor een Luxemburgs avontuur met Dudelange waarna hij de overstap maakte naar FC Seraing.