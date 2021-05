Yellow Tigers verliezen in Nations League nu ook tegen Duitsland

De Belgische nationale volleyvrouwen hebben donderdag ook hun derde wedstrijd in de Nations League volley verloren. De Yellow Tigers moesten in het Italiaanse Rimini met 3-0 de wet van de sterkste ondergaan tegen Duitsland. De setstanden waren 25-20, 25-19 en 25-13.

Het team van bondscoach Gert Vande Broek kon eerder ook zijn twee eerste wedstrijden niet winnen. Na een 0-3 nederlaag van dinsdag tegen Nederland volgde woensdag een 2-3 verlies tegen Rusland, nadat de Belgen de eerste twee sets gewonnen hadden.

De Tigers, die in de kelder van de stand staan met een punt, kunnen na het drieluik even op adem komen. Maandag staat de volgende wedstrijd op het programma, tegen de Dominicaanse Republiek. Tot en met 20 juni zullen de Belgische volleyvrouwen vijftien matchen afwerken in Rimini. De top vier na de groepsfase stoot door naar de finaleronde.