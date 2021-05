Greet Minnen haalt hoofdtabel van Roland Garros

Greet Minnen (WTA 125) heeft zich donderdag geplaatst voor de hoofdtabel van Roland Garros. Minnen versloeg op het gravel in Parijs in de derde en laatste kwalificatieronde de Australische Ellen Perez (WTA 239) in twee sets: 7-5 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 22 minuten.