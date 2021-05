Naomi Osaka kondigt aan niet met pers te praten op Roland Garros: “Men negeert onze mentale gezondheid”

“Ik heb al vaak ervaren dat mensen de mentale gezondheid van atleten buiten beschouwing laten. Dat is het geval als ik een persconferentie zie of aan een persconferentie deelneem”, aldus Osaka op haar Twitteraccount. “We krijgen vaak vragen die we al meermaals gehad hebben of die ons aan het twijfelen brengen. Ik wil me niet overgeven aan mensen die twijfels aan mij hebben.”

“Ik heb al veel video’s gezien van atleten die instorten in een persruimte na een nederlaag en ik weet dat jullie dat ook gedaan hebben. Ik vind dat die hele situatie iemand trappen is die al op de grond ligt en ik begrijp de redenering erachter niet.”

De Japanse benadrukt dat het niets persoonlijks is. Ze heeft geen klachten over Roland Garros in het bijzonder en onderhoudt goede relaties met een aantal journalisten. “Maar als de organisatie denkt dat ze gewoon kunnen zeggen “praat met de pers of je krijgt een boete” en de mentale gezondheid van de spelers die in het middelpunt van hun onderneming staan negeren, dan moet ik gewoon lachen. Ik hoop dat de aanzienlijke boete die ik hiervoor zal krijgen naar een organisatie voor mentale gezondheid zal gaan.”

Roland Garros begint op zondag 30 mei en duurt tot 13 juni.