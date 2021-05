Symbolische datum van Beke waarop iedere Vlaming één prik moest hebben niet haalbaar

11 juli. Dat was de symbolische datum die Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke midden maart naar voren schoof als richtdatum waarop élke Vlaming een eerste keer gevaccineerd zou kunnen zijn. Sinds woensdag weten we dat die datum niet gehaald zal worden. Hoe frustrerend is die communicatie voor Beke?

Terug naar zondag 14 maart. In de studio van De zevende dag zegt Wouter Beke dat we “tegen 11 juli elke 18-plusser in Vlaanderen minstens één keer geprikt kunnen hebben”. Een forse uitspraak, die Beke ook in de weken daarna een paar keer zal herhalen. Maar afgelopen woensdag moest de minister die communicatie voor het eerst bijsturen. “Als we helemaal niet meer op Johnson & Johnson kunnen rekenen, zullen we maar 85 procent van de Vlaamse bevolking kunnen inenten tegen 11 juli”, klinkt het in het Vlaams Parlement. Het is een gevolg van de beslissing van de gezondheidsministers in ons land om het vaccin van Janssen Pharmaceutica niet langer te gebruiken bij wie jonger is dan 41.

Een domper voor de vaccinatiecampagne. Maar is het dat ook voor de geloofwaardigheid van Wouter Beke? Eerlijk is eerlijk: de minister heeft in alle communicatie een belangrijke voorwaarde aan de streefdatum van 11 juli gekoppeld, met name dat “de leverschema’s ook de realiteit worden”. In de studio van De zevende dag klinkt het midden maart tot vijf keer toe “áls de vaccins er zijn” en ook daarna heeft hij die voorwaarde bijna altijd herhaald. “We zaten ook echt op schema om die deadline te halen”, klinkt het vandaag op het kabinet van Beke. Tot woensdag de beslissing viel om de strategie noodgedwongen bij te sturen...

Daar sta je dan als politicus, met forse uitspraken. “We moeten daar niet flauw over doen: het is natuurlijk niet aangenaam”, zegt Bart Croes, de woordvoerder van Wouter Beke. Toch heeft hij geen seconde spijt van de forse communicatie. “Het ging die weken om perspectief bieden en de mensen geruststellen”, klinkt het. “We wilden absoluut een mooie zomer vooropstellen. Vandaar onze communicatie en de tool die werd uitgewerkt waarop iedere Vlaming kon zien wanneer hij of zij aan de beurt zou komen. Zo’n concreet perspectief is veel duidelijker dan iedere dag maar wat cijfers geven over hoeveel prikjes er gezet worden.”

Toch roept het vragen op: zo’n forse uitspraak moeten herroepen, lijdt dat niet tot imagoschade? Dreigt Beke door deze tegenslag niet (opnieuw) terecht te komen in de hoek waar de klappen vallen? “We hebben altijd heel open en offensief gecommuniceerd en dat zal niet veranderen”, klinkt het op het kabinet van Wouter Beke. “We blijven ambitieus om iedere Vlaming heel snel een eerste prik aan te bieden. We zijn nog volop aan het berekenen hoeveel vertraging we oplopen, maar zodra het kan, schuiven we een nieuwe streefdatum naar voren.”

