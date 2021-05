Ploegleider Remco Evenepoel: “Hij had voor die val opnieuw kracht in de benen, dat maakt het dubbel jammer”

Remco Evenepoel is donderdagochtend terug naar huis vertrokken na zijn opgave in de Ronde van Italië. Klaas Lodewyck, zijn ploegleider bij Deceuninck-Quick Step, keek daags nadien terug op de valpartij. “Remco had opnieuw kracht in de benen. Dat maakt het dubbel zo jammer.”

Na afloop van de valpartij van Evenepoel in de zeventiende Giro-rit, waarbij hij op een vangrail belandde na een uitwijkmanoeuvre voor een crash voor hem, brandde de discussie los of dat te wijten was aan brute pech of aan een tekort aan stuurmanskunst. Zijn ploegleider Lodewyck denkt aan het eerste: “We hebben een paar keer de beelden teruggezien. Het was een val die Remco moeilijk kon ontwijken. Het was een blinde bocht, en hij kwam eraan met veel snelheid. Zelf wist Remco ook niet goed wat er effectief gebeurd was.”

Ook al was Evenepoel niet meer in strijd voor een goed klassement, toch klonk bij Deceuninck-Quick Step uiteraard ontgoocheling over zijn val en zijn opgave. “Het is natuurlijk een valpartij die je liever niet meemaakt. Remco was al lang weggevallen in het klassement, maar het is toch jammer om te zien, want gisteren was hij toch terug in goeie doen. We hadden gezien wat we wilden zien. Hij had terug kracht in de benen. Dus is het jammer om zo iemand te verliezen.”

Want woensdag was Evenepoel dan wel gelost bij het begin van de eerste klim, maar reed hij zich nadien weer helemaal in koers. “Hij heeft op die klim van bij het begin zijn eigen tempo gereden, want ze begonnen heel snel. Maar dan voelde Remco dat hij nog wat overschot had, en kon hij heel gemakkelijk terugrijden naar de eerste groep. Dat maakt het dubbel zo jammer, dat hij dan valt”, aldus Lodewyck.

Wat nu voor Evenepoel? “Hij is vanmorgen vertrokken richting België. Vandaag gaat hij nog eens naar het ziekenhuis om een extra onderzoek te doen.” Evenepoel klaagde na afloop vooral over pijn aan de elleboog, maar een eerste onderzoek in Italië toonde aan dat hij niets gebroken had. Hij heeft vooral last van verschillende schaafwonden en kneuzingen, onder meer ter hoogte van zijn knieschijf en zijn linkerhand.