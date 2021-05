‘Mooi zo’ van Ilsen & Verhulst na amper 24 uur op nummer 1 in Belgische iTunes

Het “nieuwe lied van de vrijheid” - zo noemen Kobe Ilsen en Viktor Verhulst hun gloednieuwe hit - werd woensdag pas gelanceerd, en prijkt donderdag al bovenaan de Belgische iTunes-lijst. Mooi zo moet de aanzet geven om “opnieuw te knallen”, aldus het dj-duo. “We zijn gestart met weinig verwachtingen en om te spreken van een echte hit, is het nog wat vroeg”, klinkt het nog. “Maar we maken plezier en van zodra we weer kunnen dj’en, zal Mooi zo zeker op onze setlist staan.”