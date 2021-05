Axel Witsel traint vanaf vrijdag al individueel in Tubeke op het oefencomplex van de Rode Duivels. Ook Nacer Chadli is deze week al van de partij. Nochtans moeten de Rode Duivels zich pas volgende week maandag 31 mei melden. Het overgrote merendeel van hen geniet nu van enkele daagjes vakantie.

Witsel en Chadli zitten echter in een andere situatie. De verdedigende middenvelder van de Rode Duivels is bezig aan een race tegen de klok om nog fit te raken voor EURO 2020. Enkele dagen geleden doken beelden op van hoe hij reeds met de bal trainde. Vanaf vrijdag zal hij onder leiding van kinesist Lieven Maesschalk al apart trainen in Tubeke.

Ook Chadli traint deze week al individueel op het oefencomplex van de Rode Duivels. Hij sukkelde maanden met een hamstringblessure, waardoor hij pas vanaf april volwaardig deel uitmaakte van de basisploeg van zijn Turkse club Basaksehir. Doordat het seizoen daar op 15 mei al afliep heeft de flankaanvaller al wat rust gehad, waardoor hij eerder dan de rest klaargestoomd kan worden voor het EK.

De meeste andere Rode Duivels zullen zich pas op maandag 31 mei melden. Van de reservelijst hebben ook Zinho Vanheusden (Standard), Brandon Mechele (Club Brugge) en Albert Sambi Lokonga (Anderlecht) een uitnodiging gekregen. Zij zouden Witsel kunnen vervangen moest die het toch niet halen.