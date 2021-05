Aagje Vanwalleghem gaat controleren of grensoverschrijdend gedrag in turnwereld gebannen wordt

Voormalig turnster Aagje Vanwalleghem (33) zal zetelen in een vijfkoppige expertencommissie die grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld moet voorkomen. Zij zullen erop toezien dat de aanbevelingen van het rapport van een onafhankelijke onderzoekscommissie worden uitgevoerd. Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdag. Vanwalleghem werd tijdens haar carrière zelf slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag.

In augustus vorig jaar druppelden de eerste getuigenissen over mentaal misbruik in de turnwereld binnen. Dezelfde maand nog besloot Vlaams Minister van Sport Ben Weyts de getuigenissen rond de topsportwerking bij Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (Gymfed) verder te onderzoeken. Daarvoor werd toen een onafhankelijke onderzoekscommissie aangesteld.

Vanwalleghem was één van de turnsters die getuigden. “Vlak voor de Olympische Spelen van 2004 stuurde hij mij naar de kleedkamer, terwijl hij me toeriep: ‘Dikke koe’”, vertelde ze onder meer over haar ex-coach Gerrit Beltman. Vanwalleghem was toen amper 16 jaar oud. “Ik ging op de bank zitten. Hij stond met zijn twee handen tegen de muur en zijn gezicht vlakbij mij. Hij balde zijn vuist en haalde vlak naast mijn gezicht uit. Hij zei me dat ik een verschrikkelijk slecht persoon was. Dat doet wel iets met iemand die nog relatief jong is.”