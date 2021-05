België ziet EK baanwielrennen in Wit-Rusland niet meer zitten na schandaal met journalist die van vliegtuig werd geplukt

Sindsdien heeft de Europese Unie strenge sancties afgekondigd tegen Wit-Rusland. Eén daarvan is dat alle Europese luchtvaartmaatschappijen niet meer naar het land zullen vliegen, wat al een praktisch probleem zou opleveren voor eventuele deelnemers.

Eerder lieten Nederland en Duitsland al weten geen afvaardiging te sturen omwille van de politieke crisis. Zover gaat ons land (nog) niet: men wil eerst afwachten wat de Europese wielerunie beslist. Maar dat België er evenmin happig op is nog naar Minsk te reizen, is een understatement. “Als Wit-Rusland niet tegemoetkomt aan de vragen van de Europese Unie, dan maakt het regime volgens mij zelf een kruis over het EK in Minsk”, zegt Minister van Sport Ben Weyts in Het Laatste Nieuws.