Krijgen de Rode Duivels te duchten concurrentie? ESPN: “Barcelona denkt opnieuw aan Roberto Martinez”

Nochtans leken huidig Barcelona-trainer Ronald Koeman en zijn entourage positief over de gesprekken met de Catalaanse clubleiding. “Beide partijen hebben elkaar gevonden en er was wederzijds respect”, zei zaakwaarnemer Rob Jansen gisteren nog. Maar intussen kopt de Catalaanse huiskrant Sport dat Barcelona Koeman heeft laten weten dat ze uit zijn op een vervanger.

Daarom zou Martinez nu in beeld kunnen komen. De trainer van de Rode Duivels is afkomstig uit de regio en werd in 2019 ook al genoemd als kandidaat-hoofdcoach bij Barcelona.

Roberto Martinez is sinds 2016 bondscoach van de Rode Duivels. Hij werd met België derde op het WK 2018 in Rusland en zijn contract loopt nog tot na het WK 2022 in Qatar. De voetbalbond houdt er wel degelijk rekening mee dat hij na het EK opstapt als bondscoach om zijn geluk te beproeven bij een Europese (top)club. In het contract dat Martinez een jaar geleden tekende, is een opstapclausule voorzien.