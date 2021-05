Aan de kop van de Kanaalkom kunnen in de toekomst kleinere evenementen plaatsvinden. — © RR

Hasselt

In november start in Hasselt de heraanleg van de kop van de Kanaalkom. Tegelijk wordt ook de kade langs de Kempische Kaai tot aan de Gaston Bersstraat vernieuwd. “Dit is het sluitstuk van de heraanleg van dit stadsdeel”, zegt schepen Laurence Libert.