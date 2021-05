Een tegenvaller in de zoektocht naar Jürgen Conings (46). “De geïmproviseerde tent die door politiemensen was gevonden in het Nationaal Park Hoge Kempen heeft wellicht niet gediend als onderdak voor de voortvluchtige militair”, zo bevestigen ons gerechtelijke bronnen. De frigobox en cola stonden er al lang. “Het is een dood spoor.”