Over en out. De Giro van Remco Evenepoel (21) zit erop. In een afdaling kwam hij snoeihard tegen de vangrail terecht. Hij reed de rit uit, tot ’s avonds het onvermijdelijke vonnis volgde. Het lijf is te geblutst, doorrijden niet langer raadzaam. Een nieuw klap, maar dramatiseren hoeft niet. Dit is de enig juiste beslissing.