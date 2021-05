Voormalig ‘Big brother’-kandidaat Spillie voor eerst op tv na herseninfarct

In 2000 won Steven ‘Spillie’ Spillebeen de eerste editie van Big brother. Maar tot op de dag van vandaag zijn de mensen hem nog altijd niet vergeten. Enkele jaren geleden kreeg hij een zware herseninfarct na een ongeluk waarbij hij zijn spraakvermogen verloor. Woensdag was hij voor het eerst terug op tv in de Cooke & Verhulst show.