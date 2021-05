Antje en Ruben winnen ‘Huis gemaakt’: “Wij zijn gierigaards in hart en nieren, dat zal niet veranderen”

Dat is nog ’ns wat anders dan “voor 25 euro de soepmixer” in ‘Het rad’: Antje (25) en Ruben (25) staken de overwinning op zak in het VTM-programma ‘Huis gemaakt’ en krijgen de woning die ze zelf verbouwden. Voor niets, en dus zonder een leven lang af te betalen. “Het voelt goed dat we ons leven zorgeloos kunnen verderzetten.”

Een behangpapierke tegen de muur zwieren. Dat was nagenoeg de enige ervaring die producer Antje en productontwikkelaar Ruben hadden met klussen en verbouwen voor ze deelnamen aan Huis gemaakt. Maar met een feilloze discipline en de goesting om bij te leren schakelden ze een versnelling hoger om hun pand in Lokeren te verbouwen. Met succes.

“Het waren zeven intensieve maanden, met nul vrije tijd. Elke zondag kwamen we om 2 uur ’s nachts thuis van de werf, en om 8 uur moesten we alweer op ons gewone werk zijn. Vooral het slaapgebrek woog, en dat uitte zich al ’ns in emotionele uitbarstingen. Ik had nooit gedacht op televisie te huilen, maar zo zie je maar”, zegt Ruben.

© DPG

Het intense project versterkte wel hun relatie. “Die zat al goed. En nu hebben we gezien dat we bij tegenslagen perfect kunnen inschatten waar de problemen liggen, zonder dat we meteen elkaar iets kwalijk gaan nemen.”

Gierigaards

Een spelprogramma – want dat blijft het tenslotte – met zo’n hoofdvogel, dat is ongezien. Zelfs Jill, de winnares van Big brother, moest het stellen met ‘maar’ 70.000 euro, en dat was al een klepper. Maar nu viel dus een volledig opgeknapte woning te scoren, inclusief kosten. “We vermoeden dat de aankoopprijs rond 220.000 euro lag en dat het pand nu een waarde heeft van ongeveer 350.000 euro”, zegt Ruben.

Dat betekent: niet langer 20 tot 25 jaar een maandelijks bedrag van 1.000 euro of meer betalen. Daardoor gaat je leven er ineens wel érg anders uitzien. Maar extravagante aankopen met de centen die ze uitsparen, plant het stel niet. “We zijn gierigaards in hart en nieren. (lachje) Dus het geld dat we overhouden gaat op ons spaarboekje voor onze kinderen later – al zijn die er nog niet. Het geeft vooral een warm, geruststellend gevoel dat we ons leven zorgeloos kunnen voortzetten. Ook onze ouders zijn opgelucht dat we die zekerheid hebben.”

Intussen hebben Ruben en Antje de smaak te pakken. “Veel mensen verklaren ons gek, maar we zouden gerust nog eens willen verbouwen. Al gaan we eerst wel wonen in Lokeren. We kregen meteen de sleutel in handen en hopen snel de deur van ons appartementje in Destelbergen achter ons dicht te trekken.”